Rölyef sanatçısı Neşe Kalınbacak, 7’nci kişisel ‘tarım ve insan’ sanal sergisini açtı

Eskişehirli rölyef sanatçısı Neşe Kalınbacak, 7’nci kişisel ‘tarım ve insan’ konulu sanal sergisini açtı.

Sanatçısı Neşe Kalınbacak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Eserlerimi izleyicilerle sanal ortamda paylaşmanın gurur ve heyecanını yaşıyorum. Sanal sergimde, 30 eserimi sergiledim. Çanta üzerine, deriden rölyef yaptım. Çoğu eserlerimi meydana getirirken, doğadan ve insanlardan esinlendim. Bazı eserlerimi atık kağıtlardan tasarladım. Atık kağıtlarımı atmıyorum ve eser meydana getirmede değerlendiriyorum Bazı eserlerimi de, kumaşla kaplayıp yeni tasarımlar yaptım ve sanal sergimde sergiledim’’ dedi.