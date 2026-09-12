ROKETSAN'ın TEKNOFEST Roket Yarışması finalinde 73 takım Aksaray'da füzelerini ateşledi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN'ın 9. kez düzenlediği Roket Yarışması'nın final etabı, 7-13 Eylül tarihleri arasında Aksaray Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştiriliyor. Son etapta finale kalan 73 takım füzelerini gökyüzüne ateşleyerek bu alandaki yeteneklerini sergiledi.

Öğrencilerin uzay ve roket teknolojilerine ilgisini artırmak ve bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere düzenlenen yarışmaya bu yıl lise, orta irtifa, yüksek irtifa, zorlu görev, özgün hibrit yakıt motorlu roket ve özgün sıvı yakıt motorlu roket kategorilerinden toplam 2 bin 139 takım başvurdu. Bu takımlardan gerekli süreçleri tamamlayanlar finalde yarışmaya hak kazandı.

Geçtiğimiz yıl Malezya'dan üç takımın katılmasıyla uluslararası bir boyut kazanan organizasyona yurt dışından gösterilen ilgi bu yıl daha da arttı. Final etabında uluslararası kategoride Malezya, Suudi Arabistan, Hindistan, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Endonezya'dan gelen toplam yedi takım mücadele ediyor. Kendi kategorilerinde dereceye giren takımlar ödüllerine, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'da kavuşacak.

"Burada yarışmacıların kaybedeni yok"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, atış alanında yaptığı açıklamada 6 ülkeden 7 takımın katılımını, organizasyonun ulusal olmaktan çıkıp uluslararası bir organizasyona dönüştüğünün en önemli kanıtı olarak değerlendirdi. "Burada tabii yarışmacıların kaybedeni yok. Dereceye girenlerimiz var ama buraya gelip buradaki tecrübeden faydalanıyor olmaları onlar için en büyük ödüllerden bir tanesi" diyen İkinci, gençlerin hem uzay hem de savunma alanındaki teknoloji birikimlerine çok ciddi katkı sağladıklarını değerlendirdiklerini dile getirdi.

İkinci, organizasyonda teknolojik hedeflerin her yıl büyüdüğünü, alçak, orta ve yüksek irtifa yarışlarının yanı sıra zorlu görevler ve kademe ayırma görevleriyle daha üst klasmanlara ulaşan teknoloji çalışmalarını birlikte gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini anlattı.

"İHA-300 Türkiye için stratejik bir kazanım"

Geçtiğimiz günlerde fırlatılan İHA-300'ün hedefine ulaştığını belirten İkinci, mühimmatın çok kısa zaman içinde envantere gireceğini söyledi. İHA-300'ün, SİHA'ların 300 kilometrenin üzerindeki hedeflere angaje olabileceği bir hava-yer mühimmatı olduğunu aktaran İkinci, F-16 savaş uçaklarına ve Kızılelma'ya çok ciddi bir çarpan etkisi oluşturacağını kaydetti.

Havadan yere atılan supersonik bir balistik füze olan İHA-300'ün hava savunmaların kolay kolay engelleyebileceği bir füze olmadığını, dünyadaki en fazla mühimmat ailesine sahip SİHA'ların menzillerini çok daha üst seviyelere çıkardığını söyleyen İkinci, "Türkiye için stratejik bir kazanım. İnşallah Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı uğurlu olur" ifadesini kullandı. Havadan yere atılan balistik füze ailesini genişletmeyi düşündüklerini belirten İkinci, arayıcı başlık ve sensör entegrasyonlarıyla kabiliyetleri, ayrıca menzil ve vuruş kapasitelerini artıracak çalışmalara devam edeceklerini anlattı.

Liseli takım roketini 3170 metreye çıkardı

Ankara'dan yarışmaya katılan lise öğrencisi Tuğrul Alp Erdoğan, 3170 metreye oldukça başarılı bir atış yaptıklarını, sıcak gaz üreticisi ve patlayıcı haznelerinin paraşütleri açtığını, hem görev yükünün hem de roketin son konum bilgilerini aldıklarını anlattı. Öğleden sonra kurtarmaya çıkacaklarını söyleyen Erdoğan, görevi yüzde 100 başarıyla tamamlayacaklarını düşündüklerini aktardı.

Türkiye ileride kendi uzay araçlarını, uzay roketlerini ve uzay sondalarını kendi imkanlarıyla fırlatacaksa bunu kendi kuşaklarının yapacağını vurgulayan Erdoğan, "Biz burada geleceği simüle ediyoruz. Geleceği inşa etmek denir ama biz bence inşa etmiyoruz. Biz hem inşa ediyoruz hem de simüle ediyoruz" dedi.

Üniversite öğrencisi Mehmet Ali Fuat Güney, ilhamını "İstikbal göklerdedir" sözünden aldığını belirterek, "Gelecekte de Türkiye'nin kendi insan gücünü ve kaynağını kaldırmak istiyorsak, biz burada gençler olarak bu atılımları gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi. Üniversite öğrencisi Rahime Şevval Ulutaş ise "Hedefimiz nesilden nesile bu bilgiyi aktarmak. Yeni gelenlere bunu öğreterek bu roket yarışmasına katılımları devam ettirmek ve aynı zamanda kendimizi geliştirmek" şeklinde konuştu.

Kayna: İHA - YASİN CAN