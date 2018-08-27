Roketsan üretimi Lançer, Guinness’e girdi

Ülkemiz savunma sanayiine 30 yıldır katkı veren, yüzde 87’lik yerlilik oranına ulaşan ROKETSAN, yenilikçi ve özgün ürünlerle elde ettiği başarılara bir yenisini ekledi. Şirket tarafından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve dünyanın en güçlü 122 milimetre topçu roket sistemi kabul edilen Jobaria Çok Kundaklı Lançer, ‘ordu araçları’ kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

‘Namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu’ olarak kitapta yerini alan ürün, 10 tekerlekli yarı römork üzerine yerleştirilen 4 adet 122 milimetre roket kundağına sahip. Sistem, tek seferde 240 adet 122 milimetrelik roketi 2 dakikada atabiliyor. Jobaria Çok Kundaklı Lançer’ın azami menzili 37 kilometre, bütün roketlerle tahrip edilebilen alan büyüklüğü ise 4 kilometrekare olarak ifade ediliyor.