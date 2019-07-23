Rodrigues transferinde yolsuzluk iddiası! Eski kulübü Fenerbahçe’yi yalanladı

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi ekibi Al-İttihad'ın Garry Rodrigues için Galatasaray'a 9 milyon avro ödemesi, oyuncuya 4 milyon avro maaş vermesi ve 6 ay sonra da bedelsiz yollaması, ülkede mesele haline gelmişti.

Fenerbahçe’yi yalanlayan açıklamalar

Arap yetkililer 9 milyon avro karşılığında Galatasaray'dan transfer edilen Rodrigues'in, 6 ay sonra Fenerbahçe'ye bedelsiz kiralanmasının açıklanmasını istemişti. Al İttihad başkanı bu transfere açıklık getirirken, Fenerbahçe'yi yalanlayan ifadeler kullandı.

Transfer sonrası Al İttihad kulübünde yılda 4 milyon avro kazanan Rodrigues'e Fenerbahçe tarafından 2 yıl için 4 milyon avro verileceği açıklanmıştı. Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncunun ücretini yarıya indirmişti.

Kiralama bedeli varmış

Bu transferde önemli başarı olarak görünen kısım Fenerbahçe'nin Al İttihad takımına tek kuruş bile kiralama ücreti ödemeyecek olmasıydı. Transfer bu haliyle FFP kuralları için de Fenerbahçe'ye avantaj sağlamıştı. Al İttihad Kulübü Başkanı Al Haili, Rodrigues'in Fenerbahçe'ye bedelsiz kiralanmadığını belirtti. Sezonluk 2.5 milyon avro kiralama bedeliyle Fenerbahçe'ye verildiğini ve ücretin 2 sezon sonunda 'Zorunlu satın alma opsiyonu' olarak Fenerbahçe tarafından ödeneceğini bildirdi. Ayrıca oyuncunun sezonluk ücretinin yüzde 60'ının Al İttihad tarafından ödeneceği iddialarını da yalanlayan Al Haili, "Tüm ücreti Fenerbahçe ödeyecek" dedi.