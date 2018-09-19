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Rodrigues kendi maaşını ödedi

Galatasaray'ın yıldız ismi Garry Rodrigues Şampiyonlar Ligi'nde attığı golle tarihe geçti.

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:42
Rodrigues kendi maaşını ödedi

Garry Rodrigues'in Lokomotiv Moskova'ya attığı gol, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde evinde attığı en erken gol oldu (08:40).

Bundan önceki rekor Felipe Melo'nun 23 Ekim 2013'te Kopenhag'a attığı goldü (08:59).

BİR YILLIK MAAŞINI ÇIKARDI!

Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz günlerde Garry Rodrigues'in yıllık 1.350 milyon Euro olan maaşını 1.9 milyon Euro olarak revize etmişti.

Aslan, L.Moskova'yı mağlup ederek ciddi bir geliri de kasasına koydu. Devler Ligi'nde gruplara katılarak 15.25 milyon euro alan sarı-kırmızılılar, dün akşamki galibiyetle 2.7 milyon euro daha kazandı.

Bu rakam maçın yıldızı olan ve ilk golü kaydederek galibiyetin fitilini ateşleyen Garry Rodrigues'in yıllık maaşından 800 bin euro daha fazla! Cimbom, gruptan çıkmayı başarırsa 9.5 milyon euro daha alacak.

FIRTINA GİBİ, DURMUYOR!

Aldığı her topla ok gibi rakip kaleye giden Garry Rodrigues yine coştu. Kasımpaşa'ya 2 gol atmıştı, Lokomotiv'e de yazdı.

Galatasaray'ın süper yıldızı Garry Rodrigues değerine değer katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon gelen şampiyonluğa 9 gol, 10 asistiyle damga vuran Yeşil Burun Adamı futbolcu bu yıla da müthiş başladı. Sakatlığını atlattıktan sonra sahalara dönen 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Kasımpaşa maçında bir açıldı pir açıldı. Hafta sonu 2 gol kaydeden Rodrigues, dün de Lokomotiv karşısında mesaideydi.

MÜTHİŞ BİR FÜZE

Cimbom'un santrayla birlikte Lokomotiv kalesini esir aldığı anlarda Garry Rodrigues yine sahne aldı. Başarılı futbolcu sol kanatta topla buluştu. Rakibin üzerine gitti. İki rakibini ekarte ederek önünü boşalttı ve Lokomotiv kalesine adeta bir füze yolladı. Kaleci Guilherme meşin yuvarlağı ancak filelerinde gördü. Kalan bölümde de etkili olan Rodrigues, Lokomotiv Moskova'nın sağ kanadını otobana çevirdi. Harika bir maç çıkardı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 09:42
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