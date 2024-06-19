Rodos'un 'kapısı' açıldı!

Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının hayata geçmesinin ardından bayram tatilini Rodos Adası’nda geçirmek isteyenler, Yunan polisi engeline takıldı. Bodrum, Fethiye ve Marmaris’ten Rodos Adası’na yapılan seferler için limanlara gelenler, yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince geri dönmek zorunda kaldı. Schengen vizesi olanların giriş yapabildiği öğrenilirken, adadaki doluluğu gerekçe gösteren Yunan polisi, kapıdan vize alacak vatandaşların girişine izin vermedi.

HAZIRLIK YAPMAMIŞLAR

TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, “Bayram yoğunluğunun olacağını biliyorduk. Çünkü Yunan adalarına ciddi bir talep vardı. Kapıda vize uygulamasında her adanın kendisine ait belli bir kotası mevcut. Ancak Rodos Adası’nda yaşanan sıkıntıya kadar, bayramın ilk gününden itibaren ‘Her şey yolunda gidiyor’ diyebilirdik. Rodos’ta tamamıyla teknik bir problem yaşandı, bayram yoğunluğuna hazırlıklı hale getirilmemiş. Seyahat acentelerinden belgelerin gönderilmediğine dair iddialar var. Ancak yıllardır sürekli bu işlemi yapan acentelerde bir sorun olduğunu düşünmüyorum” dedi.

YOĞUN OLACAĞI BELLİYDİ

Sorunun Rodos’ta yönetimsel hatasından kaynaklandığını vurgulayan Meriç, “Adaya gitmek isteyen vatandaşlar eziyet çekti, hatta geri gönderildi. Ancak şu an durum toparlanmaya başladı ve her şey sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Bu durum neden Midilli, Samos ya da Kos’ta olmadı da Rodos’ta yaşandı? Yoğunluk gerekçe olarak gösterilse bile bu talebin olacağı belliydi. Ayrıca gidecek turist kotasını da kendileri belirliyorlar ve kotanın üstünde acenteler vatandaş alamıyorlar. Örnek vermek gerekirse; Sakız veya Samos’taki adımlar daha mart ayında atıldı ve oradaki memur sayısının arttırıldığına dair yeni iş başvurularını kabul ettiler. Eğitimlerini verdiler. Adalar güzel çalıştı. Çünkü adalar, Türk müşteriyi seviyor ve ona göre de hazırlıklarını yapıyorlar” diye konuştu.

KISITLAMALAR KALDIRILDI

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı ve Marmaris Liman İşletmesi Genel Müdürü Murat Tugay ise “Türk ve Yunan makamlarının girişimleri sayesinde kapıda vizede yaşanan kısıtlamalar ortadan kaldırıldı. Mağdur olan yolcularımıza hızlı bir şekilde ulaştık” dedi.

KOTA YOK

Kathimerini gazetesine konuşan Yunan Dışişleri kaynakları “Kapıda vize uygulamasından, günde kaç turistin yararlanabileceğine ilişkin bir sınırlama yok” dediler. Edinilen bilgilere göre ise Türkiye’nin diplomatik girişimleri üzerine, Yunan hükümeti tarafından Rodos’a gönderilen Polis Teşkilatı (ELAS) üst düzey yetkilisi de adada görüştüğü gümrük personeline, “kapıda vize” için herhangi kota olamayacağını, böyle bir uygulama için ELAS’a herhangi bir yetki verilmediğini belirtti.

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ADAYA GİRİŞ KRİZİ

Bayram arifesinde “yoğunluk” gerekçesiyle Fethiye’den Rodos’a gelen 46 Türk turistin girişine izin verilmedi. Türk turistler saatlerce bekledikten sonra Türkiye’ye dönmek zorunda kaldılar. Arife gecesi ise Rodos liman polisinden, Fethiye ve Marmaris’teki Türk turizm acentelerine, 600 Türk turistten sadece 300’ünün kabul edilebileceği duyuruldu. Böylelikle “kota”nın, limanda “kapıda vize” bölümünde çalışan personel sayısının çok az olması ve altyapının da yetersizliği üzerine Rodos’taki liman polisinin, karşılaştığı yoğun talep karşısında başvurduğu münferit bir karar olduğu anlaşıldı.