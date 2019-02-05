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Robinho'nun hareketi Visca'yı "onurlandırdı"

- Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri maçta takım arkadaşı Robinho'nun "kramponunu silmesinin" kendisini onurlandırdığını söyledi

05 Şubat 2019 Salı 12:59
Robinho'nun hareketi Visca'yı "onurlandırdı"


SARAYBOSNA (AA) - Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri maçta takım arkadaşı Robinho'nun "kramponunu silmesinin" kendisini onurlandırdığını ifade etti.

Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, Visca'nın pasını gole çevirip takımını 2-0 öne geçirdikten sonra gol sevincini Bosnalı futbolcunun kramponu siliyor gibi yaparak yaşamıştı.

Bosna Hersek medyasında da geniş yer bulan bu fotoğrafı yorumlayan Visca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür bir gol sevincinin kendiliğinden geliştiğini belirterek, "Ben golün asistini yaptım, o da Brezilya usulünce teşekkür etti." dedi.

"Mükemmel bir futbolcu" olarak nitelendirdiği Robinho'nun kendiliğinden gelişen bu kutlamada kramponunu silerek kendisini onurlandırdığını söyleyen Visca, "Robinho ve onun kariyeri hakkında çok konuşmaya gerek yok. Futbolun her saniyesini anlıyor. Geçen maçta da o benim golümü hazırlamıştı. Robinho gerçekten büyük bir futbolcu." diye konuştu.

Şampiyonluk yolundaki en yakın rakipleri Galatasaray'ın 8 puan önünde olmalarını da değerlendiren Visca, "Aradaki fark önemli, ama geçen iki sezonun son 5-6 haftasında şampiyonluğu kaybettiğimizi unutmayalım. Bu sezon daha tecrübeli ve dikkatliyiz. 8 puanlık fark güzel, ama maç maç düşünürsek hedefimize ulaşabiliriz. Harika bir takımız ve iyi futbol oynuyoruz. Dikkatli ve motive olmalıyız, zira büyük takımlar hızlı bir şekilde yarışa dönebilir. Futbolda her şey mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Son iki sezonda yapılan hataları tekrarlamayacaklarına inandığını söyleyen Visca, sezon sonunda nihayet Türkiye şampiyonu olmak istediklerini ifade etti.

Kendi performansını da değerlendiren Bosnalı futbolcu, "Performansımdan memnunum. Harika hissediyorum. Sezon sonuna kadar daha da iyi olmak için elimden geleni yapacağım. Takım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum, zira takım olmak en önemlisi." yorumunda bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:59
  1. Başakşehir
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