Roberto Soldado'dan Valencia açıklaması
Fenerbahçe'de forma giyen Roberto Soldado, Mestalla'da düzenlenecek Valencia CF Efsaneler ekibi ile İspanyol Futbolu Efsaneleri arasında düzenlenecek gösteri maçına katılamayacağını söyledi.23 Mart 2019 Cumartesi 17:50
Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, yarın Mestalla'da düzenlenecek Valencia CF Efsaneler ekibi ile İspanyol Futbolu Efsaneleri arasında düzenlenecek gösteri maçına katılamayacağını ifade etti.
Soldado, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın idmanı olduğu için organizasyona katılamayacağını belirtti.
Soldado şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki yarın Valencia'nın düzenleyeceği büyük şölene katılamayacağım. Takımla birlikte antrenmanda yer alacak olmam Valencia'ya gitmemi engelledi. Ancak tüm Valencia taraftarları için harika bir ogranizasyon olacağından şüphem yok. Herkese kucak dolusu sevgiler..."
YORUM YAZ