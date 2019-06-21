Rızk artıran ve fakirliğe düşmekten koruyan dua ve ameller

Bu dünyaya bir imtihan dünyası. İnsanoğlu iyisi ile kötüsü ile, zengini ile fakiri ile, hastası ile sağlıklısı ile, genciyle yaşlısıyla amiriyle memuruyla herkes bir imtihana tabi tutulmakta. Bu imtihan da kimi zaman hastalık, kimi zaman evlat, kimi zaman mal mülk rızk vs. İnsanoğlu yaradılışın gayesi olan hem dünya hem de ahiret için çalışmalı. Bu keşmekeş dünyada insanoğlu rızkı için çalışıp didinmekte. Rızk artıran dua ve amellerin neler olduğunu da merak etmekte. Sadra şifa sohbetler vesilesiyle kıssadan hisseye var mısınız?

Dervişin biri hergün hanımına işe gidiyorum diyerek evden ayrılır, ancak doğru tekkeye gider ibadet ederdi. Akşam eve döndüğünde Hanımı:

- Yiyecek bir şeyimiz yok biliyorsun, elin boş mu döndün, dediğinde de

- Çalıştığım zat öyle cömertki... Ondan para istemekten utanıyorum. Ay sonunda ücretimin tamamını toptan verecek, derdi.

Ay sonu geldiğinde, yine evden ayrılmış, tekkeye gitmiş, ibadete koyulmuştu. Akşam eve döneceğinde bir düşünce kendisini aldı, ay sonu idi, hanıma ne diyecekti. Mahzun mahzun eve doğru yürüyordu. Sonunda eve yaklaştı. Evden leziz yemek kokuları etrafa yayılıyordu. Şaşırmıştı, kapıyı hanımı güler yüzle açar, içeri girerler olanları kocasına şöyle anlatır:

- Kimin yanında çalışıyorsan bey, gerçekten cömert biriymiş. Öğle sıraları idi, nur yüzlü iki zat kapıyı çaldı:

"Bunlar beyinin iş ücretleridir. Eğer bundan sonra da işine devam eder ve daha fazla çalışırsa, ücreti daha da artacaktır" dediler ve taze kesilmiş koyun eti, çeşit çeşit yiyecek, hiç tatmadığım meyveler ve bir kese de altın verdiler. Allah razı olsun o kimseden. Açlıktan artık tahammülümüz kalmamıştı.

Hanımından bu sözleri dinleyen derviş Allah'a şükredip, ibadetine devam etti.

Allah (c.c.) neye kadir değil ki!