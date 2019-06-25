Rizespor'dan sürpriz transfer hamlesi Ayoub Mallouki
İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer girşimlerini sürdüren Çaykur Rizespor, Faslı santrafor Ayoub Mallouki için nabız yoklayacak.25 Haziran 2019 Salı 13:59
Yeniakit.com.tr- İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Faslı santrafor Ayoub Mallouki için harekete geçtiği iddia edildi.
Ayoub Mallouki bu sezon Hassania formasıyla 15 maçta forma giyerken 1 gol 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
Kaynak:Yeniakit.com.tr
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