Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: Kazanamadığımız için üzgünüz

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce rakibin sahasında savunma yapacağını bildiklerini belirtti.

Rakibin hızlı hücuma çıkışlarını durdurduklarını vurgulayan Buruk, "İlk yarı coşkumuz diğer maçlara göre eksikti. İlk yarı yavaş hareket ettik. Pas hızları düşüktü. Ceza sahası çevresinde üçüncü bölgede doğru tercihler yapamadık. Maçın başında attığımız gol geçerli sayılsaydı maç farklı olurdu. İkinci yarı çok iyi gitti. Gol atmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı. Rakibimiz kendi sahasından çok fazla çıkmadı." diye konuştu.

Özellikle Aatıf sakatlandıktan sonra belli bir süre hücum gücünü azalttığını kaydeden Buruk, şöyle devam etti:

"Son 20 dakikada rakip kaleye yaklaşan bir görüntü verdik. Şut attık ama isabet oranımız düşüktü. Kazanmak için gol atmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. 600'e yakın isabetli pas yaptık. Pas isabetimiz yüzde 85 oranlarındaydı. Çok fazla şut ve orta vardı. Kazanamadığımız için üzgünüz."

Buruk, takdir haklarının Çaykur Rizespor aleyhine kullanıldığını belirterek, "Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz devam ediyor. Son dört maçımızda hedefimiz bütün maçları kazanmak." ifadelerini kullandı.