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"Rizespor, gücünü ve varlığını hissettiren bir takım olacak"

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal:"Nokta transfer olarak almamız gereken 4-5 oyuncu var"- "Yayıncı kuruluşla ilgili negatif anlamda herhangi bir sıkıntı olursa Türk futbolu bu işten büyük darbe alır"

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
"Rizespor, gücünü ve varlığını hissettiren bir takım olacak"


BOLU (AA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, nokta transfer olarak almaları gereken 4-5 oyuncu olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde düzenlediği basın toplantısında, gayet olumlu ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Bolu kampının sonuna geldiklerini aktaran Kartal, takıma katılan yeni oyuncuların olmasına rağmen eksikleri bulunduğunu, eksik mevkiler için transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kartal, takımının fiziksel ve taktiksel eksikliklerini gidermek için de çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.


- "Şu ana kadar istediğimiz oyuncuları aldık"


İç ve dış transfer konusuna değinen Kartal, şunları ifade etti:

"Geçen seneden bugüne baktığınız zaman 11-12 oyuncu aramızdan ayrıldı. Bu arkadaşların yerini doldurmak için yönetimimizle çok büyük bir çaba içerisindeyiz. Kolay değil. Transfer yapmak, oyuncuyu getirmek, ikna etmek, inandırmak, bunlar gerçekten zor işler. Bu işin bir ekonomisi var. Şu ana kadar istediğimiz oyuncuları aldık. Nokta transfer olarak almamız gereken 4-5 oyuncu var. Bunları da gerçekleştirebilirsek, uyum sürecini de kısa bir süre içerisinde atlatıp fiziksel ve taktiksel olarak da istediğimiz seviyeye gelebilirsek, bu sene herkesin beğenisini kazanan, iyi mücadele eden, ligdeki gücünü ve varlığını hissettirebilen bir takım olma yolunda hedeflerimiz var."

Kartal, transferde hem yerli hem de yabancı oyuncularla ilgilendiklerini, istedikleri futbolcuları renklerine bağlamak için son ana kadar çalışacaklarını belirtti.


- "21 Yaş Altı Ligi'nin kaldırılmaması gerekirdi"


Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 21 Yaş Altı Ligi'ni kaldırması kararıyla ilgili Kartal, "Bu, çok tartışılan bir konu. 21 yaş grubunun bence devam etmesi gerekir. Devam edecekse Avrupa'da olduğu gibi statlarda maçların oynanması lazım. Güzel zeminde oynanması gerekir. Oraya da taraftarların gelmesi lazım. Bence kapatılmaması gerekirdi. Hatta rezerv lig dediğimiz, profesyonel kadroda oyuna giremeyen, kadroda yer alamayan oyuncularla genç oyuncuları harmanlayıp bu futbolcuların da bir liginin olmasından yanayım." ifadelerini kullandı.

TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki görüşmelere de değinen Kartal, "Bu saatten sonra yayıncı kuruluşla ilgili negatif anlamda herhangi bir sıkıntı olursa Türk futbolu bu işten büyük darbe alır. İnşallah bu sorun bir an önce giderilir. Bütün kulüplerimiz, özellikle Anadolu kulüplerimiz bu işten çok büyük yara alır. Futbol yara alır. Zaten şu anda sıkıntılı bir dönemdeyiz, kaos içerisindeyiz. Daha fazla geri gidebilir diye bu konuda endişelerim var. Zannetmiyorum, bir an önce bu işin önlemini alıp, bir orta yol bulup, bu işi düzeltecekler diye tahmin ediyorum." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. İsmail Kartal
  4. SÜPER LİG

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