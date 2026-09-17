Rize'nin 'Sandviççi ağabeyi' Cemil Baltacı 34 yıldır tepsiyle sandviç satıyor

Rize sokaklarında "Sandviççi ağabey" olarak tanınan 49 yaşındaki Cemil Baltacı, 15-16 yaşlarında başladığı sandviç satıcılığını 34 yıldır sürdürüyor. Başının üzerinde taşıdığı tepsisi ve güler yüzüyle kentin tanınan simalarından biri olan Baltacı, mesleğin dedesi, babası ve dayılarından kendisine kaldığını söyledi.

Her gün sandviçlerle dolu tepsisini başında taşıyarak Rize'nin caddelerini ve sokaklarını dolaşan Baltacı, yıllar içinde müşterileriyle güçlü bir bağ kurdu. Yazın çay toplamak için köye çıktığını anlatan Baltacı, "Bazen 10-15 gün olmayınca 'Nerede kaldın, Rize sensiz olmuyor' diyorlar. Gerçekten güzel bir şey, gurur duyuyorum" dedi.

"İşimi severek yapıyorum" diyen Baltacı, "Ekmek yedim bu işten, yemedim değil. Allah'a şükür müşteriler memnun. Müşterilerin memnun olması benim için çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Günde yaklaşık 30 kilometre yürüyor

Gün içinde ortalama 30 kilometre yol yürüdüğünü belirten Baltacı, "Rize'de bir tur değil, ortalama 2-2 buçuk tur atıyorum. Doktor bana 'Sen gezmesen 200 kilo olurdun' dedi. Şu anda 86 kiloyum. Allah'a şükür hiçbir sağlık sorunu yaşamadım, ne ayaklarım ağrıyor ne bir şey. 34 yıldır bunu başımın üstünde taşıdım. Emeğime saygım var" diye konuştu.

Baltacı'yı çocukluk yıllarından beri tanıyan müşterilerinden Oğuzhan Meral, onun yıllardır aynı güler yüzle Rize sokaklarında çalıştığını ve emeğiyle geçimini sağlayan çalışkan biri olduğunu söyledi. Meral, "Ekmeğini taştan çıkarıyor. Çok iyi bir insan. Sandviçlerini herkes gönül rahatlığıyla alabilir. Çok güzel ve kaliteli" şeklinde konuştu.

Sandviçler 25 yıldır evin mutfağında hazırlanıyor

Baltacı'nın sattığı sandviçlerde 25 yıllık eşi Altın Baltacı'nın da emeği bulunuyor. Sabah saatlerinde fırından gelen ekmeklerle başlayan hazırlıkta Cemil Baltacı peynirleri hazırlıyor, Altın Baltacı ise diğer malzemeleri yıkayıp temizliyor. Sandviçler hazır olunca Cemil Baltacı tepsisini alıp Rize sokaklarına çıkıyor.

Yıllar içinde sandviç hazırlamada ustalaştığını söyleyen Altın Baltacı, "Bu işi 25 senedir yapıyorum. Eşime yardım ediyorum. Çok severek de yapıyorum. Öğrendim, ben ondan usta oldum. Hijyenli, temiz, güzel yapmaya çalışıyorum" dedi.

Müşterilerin telefon açarak kendisine teşekkür ettiğini aktaran Altın Baltacı, "Bana 'Eline koluna sağlık. Emek veriyorsun, bizi de doyurdun. Teşekkür ederiz' diyorlar. Biz de onlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.