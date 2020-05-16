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Rizeliler maskesiz sokağa çıkma yasağından memnun

Rize’de bugün itibariyle başlayan maskesiz sokağa çıkma yasağı vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:14:53 -
Rizeliler maskesiz sokağa çıkma yasağından memnun

Rize’de bugün itibariyle başlayan maskesiz sokağa çıkma yasağı vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.


Rize Valisi Kemal Çeber, geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşen İl Pandemi Kurulu toplantısının ardından basın mensupları ile bir araya gelerek Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemleri açıklamış ve Rize’de artık maskesiz sokağa çıkılamayacağını açıklamıştı.


16 Mayıs itibariyle karar uygulanmaya başlandı. Sokağa çıkan her vatandaşın maske takmasının zorunluğu olduğu Rize’de maske takmayan vatandaşlar polis tarafından uyarılıyor. Rizeliler ise bu uygulamayı yerinde bulduğunu dile getirerek herkesin maske konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.


Uygulamanın çok hoşuna gittiğini dile getiren Ender Çolak isimli vatandaş “Çok güzel oldu. Rizemiz açısından iyi oldu. Şimdi çay toplamak için il dışından gelecekler olacak. Onlarla da içli dışlı olmamak lazım. Tedbirimizi almamız lazım. O nedenle bu uygulamada güzel bir şey oldu” ifadelerini kullandı.


Uygulamadan memnun olduğunu belirten Fatma Terzi isimli vatandaş ise “Bende karşı geliyorum takmayanlara. Herkes tasın, belki ben yanından geçtim, benim sağlığımı tehdit ediyorlar. Çok memnunum uygulamadan. Kim ön ayak olmuşsa iyi etmiş” dedi.

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