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Rize'de uyuşturucu operasyonu!

Rize'nin Çayeli ilçesinde 17 kilogram esrar ele geçirildi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:06
Rize'de uyuşturucu operasyonu!

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Şirin köyündeki çaylık alanda Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu köyde yaptıkları operasyonda, çaylık araziye ekili 40 kök Hint keneviri ile kurumaya bırakılmış 17 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli E.K. ekiplerce gözaltına alındı. 

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:06
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