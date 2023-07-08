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Yerel Rize’de tır otomobile çarptı: 7 yaralı
Yerel

Rize’de tır otomobile çarptı: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 16:42:00 -
Rize’de tır otomobile çarptı: 7 yaralı

Rize’de tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Rize’de tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza Rize merkeze bağlı Camiönü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 ABJ 314 plakalı aracın sürücü S.B., Trabzon istikametine seyir halinde iken sol şeritten sağ şeride geçtiği esnada E.K.’nin kullandığı 53 AF 286 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Meydana gelen kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan E.K. (38), R.K.V. (14), F.V. (64), R.H. (6), S.K. (7), K.E.K. (11) ve H.H.’yi (29) ambulans ile hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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