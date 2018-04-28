Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rize’de Süper Lig sevinci

Çaykur Rizespor’un Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Ümraniyespor'u 1-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi ve Süper Lig’e çıkması, Rize'de coşkuyla kutlandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 18:38
Rize’de Süper Lig sevinci

Karşılaşmayı Tuzcuoğlu Memişağa Park’ında oluşturulan dev ekranda izleyen Çaykur Rizesporlu taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile takımlarının bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönmesinin sevincini yaşadı. ‘Şampiyon Rizespor’ sloganları atan yeşil mavili taraftarlar kentte araç konvoyu da oluşturarak caddelerde tur attı. Ellerinde Rizespor bayrağı taşıyan çok sayıda taraftar takımlarının şampiyon olma başarısını kutladı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 18:38
  1. Rize
  2. BİRİNCİ LİG Haberleri
  3. BİRİNCİ LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Sancar'ı kabul etti
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Sancar'ı..
    2. Almanya'dan skandal karar! Bakanın..
    3. Temiz çamaşır yıkamanın yolları
    4. Çocuğunuz şiddete meyilliyse nedeni..
    5. Başbakan'dan İmar Barışı müjdesi!
    6. Kahramanmaraş'ta 10 araç bu hale geldi!
    7. Diyarbakır’daki gizemli tapınakta yeni..
    8. Şanlıurfa'da pişmaniyeyi acıyla..
    9. Viyana Belediye Başkanı Haupl:..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    11. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
    12. Muhteşem dönüşle ligde kalmayı başardı
    13. 90+2'de gelen gol takımı yıktı!
    14. Manisa'da karı kocaya sokak ortasında..
    15. Karı-kocaya sokak ortasında kanlı infaz!
    16. AK Parti'de temayül yoklaması 2-3..
    17. Antalya'da 11'ler belli oldu!
    18. Rize’de Süper Lig sevinci
    19. Feraceye bir de böyle bakın!
    20. Fakıbaba'dan hayvan pazarı açılışı
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!