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Aktüel Rize'de silah kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi yakalandı
Aktüel

Rize'de silah kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:33:56 -
Rize'de silah kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de silah kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve silah kaçakçılarına yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri tespit etti.

İl merkezi ve köylerde toplam 14 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 tabanca, 206 fişek, 4 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca kaçak silah atölyesi ortaya çıkarılan 2 adreste, çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Ekipler tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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