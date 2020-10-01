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Aktüel Rize'de şiddetli yağışta toprak altında kalan 3 otomobil zarar gördü
Aktüel

Rize'de şiddetli yağışta toprak altında kalan 3 otomobil zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:10:26 -
Rize'de şiddetli yağışta toprak altında kalan 3 otomobil zarar gördü

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağış hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, şiddetli yağışın etkili olduğu Pazar ilçesinin Tütüncüler köyünde, Adem Büyükbaş'ın evinin önünde heyelan meydana geldi. Heyelanda, Büyükbaş'ın park halindeki otomobili toprak altında kaldı.

Elmalık köyünde ise Erol Topal ile Turan Topal'a ait otomobiller, park halindeyken üzerlerine gelen toprak yığınının altında kaldı. Toprak altından çıkarılan otomobillerde hasar oluştu.

Bu arada, yağmur nedeniyle ilçeye bağlı köy yollarında ufak çaplı kaymalar meydana geldi.

İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarını sürdüğü bölgede yağmur, şiddeti azalarak devam ediyor.

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