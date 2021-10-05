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Aktüel Rize’de şiddetli yağış
Aktüel

Rize’de şiddetli yağış

Rize'de iki gündür aralıklarla etkili olan yağış sebebiyle bir evde hasar meydana geldi, köy yolları ve tarım arazileri zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 13:21:00 -
Rize’de şiddetli yağış

Çayeli ilçesine bağlı Latifli köyünde, Eyüp Suiçmez'e ait iki katlı evin arkasında yağışa bağlı meydana gelen toprak kayması nedeniyle evin duvarı yıkıldı.

Olayda evin oturma odası olan bölümü toprakla doldu.

Suiçmez, gazetecilere, yaklaşık iki ay önce etkili olan yağmurda aynı bölgede heyelan olduğunu söyledi.

Akşam saatlerinde arkadaşıyla oturduğu sırada yağmurun şiddetini artırması nedeniyle evi terk ettiklerini anlatan Suiçmez, "Babamın evine gittim. Gece geri dönecektim ama izin vermediler. Oturma odası olarak kullandığım yerin sabah toprak altında kaldığını gördüm. Evde büyük hasar oluşmuş. Sürekli burada oturduğum için evde kalsam belki ben de toprak altında kalacaktım." dedi.

Suiçmez, evin bazı kolonlarının yıkıldığını belirterek, "Üst katın çökmemesi için çatlakları görünce demir direklerle destekledik. İnşaat demirlerini kullandık. Yetkililer gelip gerekli incelemeleri yapıyor." diye konuştu.

Öte yandan AFAD ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda Çayeli ve Güneysu ilçelerinde çalışma yürütüyor.

Ekipler ilk etapta, bir ev ve bir yaş çay alım yerinin kullanılmaması raporu verdi.

Şiddetli yağışın etkilediği Çayeli ve Güneysu ilçesinde tarım arazilerinde de hasarlar oluştu. Köy yollarında ufak çaplı heyelanlar meydana geldi.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, yol temizleme çalışmalarının devam ettiğini, bölgede 13 ekibin çalışma yürüttüğünü bildirdi.

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