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Termometreler 33 derece Sıcaktan kaçan Düden Şelalesi’ne kendini attı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Termometreler 33 derece Sıcaktan kaçan Düden Şelalesi’ne kendini attı

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Düden Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu

#1
Foto - Termometreler 33 derece Sıcaktan kaçan Düden Şelalesi’ne kendini attı

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar, doğal güzelliğiyle dikkati çeken Düden Şelalesi'nde vakit geçirdi.

#2
Foto - Termometreler 33 derece Sıcaktan kaçan Düden Şelalesi’ne kendini attı

Hava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı kentte, sıcaktan bunalanlar şehir merkezine göre daha yüksek kesimlerde yer alan şelalelere yöneldi.

#3
Foto - Termometreler 33 derece Sıcaktan kaçan Düden Şelalesi’ne kendini attı

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler, doğal güzelliği ve serin havasıyla öne çıkan bölgede zaman geçirdi.

#4
Foto - Termometreler 33 derece Sıcaktan kaçan Düden Şelalesi’ne kendini attı

Asırlık ağaçların gölgesinde serin bir ortam sağlayan şelaleye gelenler, yürüyüş ve piknik yaptı.

#5
Foto - Termometreler 33 derece Sıcaktan kaçan Düden Şelalesi’ne kendini attı

Suyun döküldüğü alanlarda yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, fotoğraf çekti.

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