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Yaşam Rize'de selde kaybolan kişiler bulundu mu? Batuhan Delihasan Hasan Arıcı bulundu mu?
Yaşam

Rize'de selde kaybolan kişiler bulundu mu? Batuhan Delihasan Hasan Arıcı bulundu mu?

Selde kaybolan Batuhan Delihasan-Hasan Arıcı bulundu mu? Rize ve Artvin son bir haftada peş peşe sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Yoğun yağışın etkisiyle oluşan selde kaybolan Batuhan Delihasan ve Hasan Arıcı’nın bulunup bulunmadığı merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 11:48:00 -
Rize'de selde kaybolan kişiler bulundu mu? Batuhan Delihasan Hasan Arıcı bulundu mu?

Son senelerde sık sık sel ve heyelan sorunuyla karşılaşan Rize bir kez daha felaketi yaşadı. Rize’de meydana gelen selde 6 kişi yaşamını yitirdi. 2 vatandaş ise kayboldu. Bu sebeple pek çok kişi ‘Selde kaybolan kişiler bulundu mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Rize'de selde kaybolan kişiler bulundu mu? Batuhan Delihasan Hasan Arıcı bulundu mu?

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 14 Temmuz Çarşamba günü merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlarda kaybolan 8 kişiden 6'sının cesedine ulaşıldığı anımsatıldı.

Kayıp olarak bildirilen, merkeze bağlı Muradiye beldesinden Batuhan Delihasan (38) ile Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünden Hasan Arıcı'nın (62) bulunması için iki noktada 119'u dalgıç olmak üzere toplam 328 kurtarma personeli ve 54 araçla çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının da helikopter, insanlı keşif uçağı, gemi ile kadavra ve iz takip köpekleriyle destek verdiği bildirildi.

Açıklamada, Rize'deki sel ve heyelan sonrası, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında sahada 2 bin 837 personel, 705 araç görevlendirildiği kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1217 bina ve 3 bin 98 bağımsız bölümde inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, bunun sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildiği belirtildi.

İlgili bakanlıklarca afetin yaralarının sarılması için maddi kaynakların hızla aktarıldığı vurgulanan açıklamada, afete müdahale ve hayatın normalleştirilmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere kente Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 1 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 12 milyon ve AFAD Başkanlığınca 5 milyon lira olmak üzere toplam 18 milyon lira gönderildiği bildirildi.

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