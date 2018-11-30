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Rize'de kazanan yok!

Süper Lig'in 14. haftasında, Çaykur Rizespor evinde Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

30 Kasım 2018 Cuma 23:07
Rize'de kazanan yok!

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, taraftarı önünde Ankaragücü'nü konuk etti. 90 dakika sonunda Çaykur Rizespor ile Ankaragücü sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de puanını 21'e çıkarırken, Çaykur Rizespor'un puanı 10'a yükseldi.

Penaltı kaçtı

Çaykur Rizespor'un golünü 66. dakikada Umar Aminu kaydetti. Ev sahibi ekip 80. dakikada bir penaltı kazandı. Hakem Fırat Aydınus, Ankaragücü takımının itirazlarının ardından VAR odasıyla görüştü ancak karar değişmedi. Ancak kazanılan penaltıyı 80. dakikada Fernando Boldrin gole çeviremedi.

Ankaragücü'nün mücadeledeki golünü ise 20. dakikada El Kabir attı.

Ligin 15. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü ise gelecek hafta sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 23:07
  1. Aydın
  2. Çaykur Rizespor
  3. Ankaragücü

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