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Aktüel Rize'de kaya düşmesi riski nedeniyle bir okul binası boşaltıldı
Aktüel

Rize'de kaya düşmesi riski nedeniyle bir okul binası boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:41:59 -
Rize'de kaya düşmesi riski nedeniyle bir okul binası boşaltıldı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaya düşmesi riski nedeniyle bir okul binası boşaltıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Köprüköy İlk ve Ortaokulu binası yanındaki eski taş ocağı yamaçlarından kontrolsüz şekilde okul bahçesine düşme tehlikesi olan kayaların, öğrenci, öğretmen, personel ve velilerin can güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Bunun İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince hazırlanan teknik raporlarla desteklendiği ve MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığından görüş talep edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanlık riskli durumundan ötürü okul binasının ivedilikle boşaltılması gerektiğini ifade etmiştir. Bunun üzerine Rize Valiliğinin onayıyla bina boşaltılarak okul tüzel kişiliğiyle birlikte Ardeşen İMKB İlk ve Ortaokulu binasına geçici olarak taşınmıştır. Köprüköy İlk ve Ortaokulu halen Ardeşen İMKB İlk ve Ortaokulu 2. katında ayrı bir müdürlük olarak eğitim öğretime devam etmektedir."

Açıklamada, üniversite tarafından hazırlanan teknik raporda riskli kayaların ıslah edilebilmesi için getirilen öneriler doğrultusunda gerekli yapım ve onarım tedbirleri alınmasının ardından okulun eski binasına döndürülmesinin planlandığı bildirildi.

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