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Aktüel Rize'de kargoyla kendi adlarına uyuşturucu gönderen 2 kişi yakalandı
Aktüel

Rize'de kargoyla kendi adlarına uyuşturucu gönderen 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:38:23 -
Rize'de kargoyla kendi adlarına uyuşturucu gönderen 2 kişi yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de kargoyla kendi adlarına uyuşturucu gönderdiği tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında il dışından Rize'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Teknik takip sonucu 2 kişinin kargo vasıtasıyla Rize'deki kendi adreslerine uyuşturucu gönderdiğini belirleyen ekipler, takip edilen kargo paketinde bonzai yapımında kullanılan hammadde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin araç ve ikametlerinde, 1 kilo 75 gram esrar, 382 gram sentetik bonzai hammaddesi, 18 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 27 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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