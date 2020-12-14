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Aktüel Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
Aktüel

Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 5 ev zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:40:21 -
Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, AA muhabirine, yangının köyde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sobadaki ateşten çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Kaymakçı, şu ana kadar 5 evin yandığını belirterek, "Yangına müdahale ediyoruz ancak rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Çevredeki evlere sıçramasından endişe ediyoruz, ekiplerimiz yangını söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor." dedi.

Alevlere Rize, Kalkandere ve İkizdere itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.


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