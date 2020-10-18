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Aktüel Rize'de elektrik kontağından çıkan yangında 12 kovan arı yandı
Aktüel

Rize'de elektrik kontağından çıkan yangında 12 kovan arı yandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 22:34:57 -
Rize'de elektrik kontağından çıkan yangında 12 kovan arı yandı

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, 12 kovan arı da yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Buzlupınar köyünde yaşayan Ali Korkmaz'ın (59) evinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. O sırada evinin bahçesinde çalışan Korkmaz, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, 12 kovan arı da yandı.

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