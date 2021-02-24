Türkiye genelinde alınan tedbirler sayesinde korona vakalarında bir düşüş yaşanıyor. Bu sebeple illere göre bir takvimle normalleşme adımları atılacak. Ancak Doğu Karadeniz ülkenin geneline bakıldığında artan vakalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize; koronavirüs vaka sayısı konusunda listenin ilk 5 sırasında yer alıyor. Peki, Rize’de yeni yasaklar olacak mı?

Rize yeni korona yasakları neler? Rize 15 gün sokağa çıkma yasağı olur mu?

Rize İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Kemal Çeber başkanlığında toplandı.Vali Çeber, toplantıda yaptığı değerlendirmede, salgın sürecinin devam ettiğini ve bu sürece karşı önemli bir mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Sağlık Bakanlığımızca açıklanan verilerde bölgemizde yaşanan yoğunluğu daha net görmekteyiz. Bu yoğunluğu azaltma ve normalleşme açısından yeni adımlar atmak için alınan tedbir kararlarına uyulması büyük önem taşımakta. Birlik içerisinde pandemiye karşı verilen mücadeleye destek olursak, başarıya ulaşma sürecimiz de kısalacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalara girişlerdeki HES kodu uygulaması, cenaze namazlarının vakit namazları öncesine ve sonrasına denk gelmeyecek şekilde yapılması, katılımın en fazla 30 kişiyle sınırlandırılması, cenaze sonrası ev veya başka bir mekanda toplu taziye ve mevlit, hatim gibi etkinliklerin yasak olması uygulamasına hassasiyetle devam edilmesi kararlaştırıldı.

Vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği özellikle market, toplu taşıma ve berber gibi yerlerdeki denetimlere devam edilmesi, iş yerleri ya da binaların önünde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi gibi sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliyetler ile sahil bantları, parklarda sosyal mesafeye uyulmadan oturma, sohbet etme gibi davranışların yasaklanması uygulamaların hassasiyetle sürdürülmesine karar verilen toplantıda, camilere gelen vatandaşların seccadelerini de beraberlerinde getirmeleri uygulamasına devam edilmesi ve bu uygulamanın din görevlilerince denetlenmesinin sağlanması kararı alındı.

Toplantıda, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sadece zorunlu ihtiyaçlar için yürüme mesafesinde market, fırın gibi yerlere gidilebileceği, kısıtlamadan muaf olanlar hariç araçla herhangi bir yere gidilemeyeceği bilinerek hareket edilmesi ve buna ilişkin denetimlerin yoğun olarak devam etmesi de kararlar arasında yer aldı.

Rize'de hafta sonu köy evlerine gitme ve köyde sosyal mesafeye uymayan ziyaretler, misafirlikler gibi alışkanlıkların salgının yayılımına önemli etkisi olduğu için bu tarz hareketlerden kaçınılması ve köylerde bu denetimlerin artırılmasına karar verilen toplantıda, muhtarların, apartman-site yöneticilerinin, yönetiminde bulunduğu alanda sorumlulukları olduğu bilerek salgın kurallarına aykırı davranışlara müsaade etmemesi ve anında ilgili birimlere gerekli bildirimleri yapması kararlaştırıldı.

Toplantıda, uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verildi.