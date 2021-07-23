Rize ve Artvin’de konut mu yapılacak? Rize ve Artvin’de sel mağdurlarına yardım var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden olumsuz etkilenen Rize Güneysu'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal afetin en sert vurduğu il olan memleketi Rize'ye gitti. Erdoğan, Cuma namazını baba toprağı Güneysu'da kıldı. Erdoğan, burada otobüsün üzerinden hemşehrilerine hitap etti. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi: 4 bölgede 1207 bina, 3198 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapıldı. Bir taraftan bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken, yaraların süratle sarılması için projelerimizi hızla devreye alıyoruz. TOKİ eli ile çalışmalarımızı başlattık. Alında ahırı, üstünde evi olan yöresel evlerimizi hayata geçireceğiz. 500 konut inşa edeceğiz. 50 adet köy evi yapacağız.

Rize ve Artvin’de sel mağdurlarına yardım var mı?

Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 5 çay evi yapma kararı aldık. Yakında inşallah geleceğim, geldiğimde Sahara Tüneli'nin açılışını yapacağız. Rize'mizde hayatı normalleştirecek adımları hızla atacağız. Gerek AFAD, gerek sosyal yardımlaşma vakfımız aracılığı ile kira, taşınma masrafları gibi ilgili ödemeler yapılmaya başlanmıştır. İlimize acil kullanım için tahsil edilen 18 milyon TL'den 3 milyon TL'si vatandaşlarımıza sunulmuştur.”