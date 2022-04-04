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Ekonomi Rize Hayrat ve Salarha mahallesi TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ konut çekilişi:
Ekonomi

Rize Hayrat ve Salarha mahallesi TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ konut çekilişi:

TOKİ Rize kura sonuçları açıklandı mı? Rize Merkez Hayrat ve Salarha mahallesi TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? Toplu Konut İdaresi tarafından Rize Merkez Hayrat ve Salarha mahallelerinde inşa edilen 492 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. 2+1 3+1 konut kura sonuçları ve isim listesi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 11:12:00 - 2022-04-04 11:17:34
Rize Hayrat ve Salarha mahallesi TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ konut çekilişi:

TOKİ Rize kura sonuçları açıklandı mı? Rize Merkez Hayrat ve Salarha mahallesi TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? Canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında TOKİ Rize konut kura çekilişi isim listesi de paylaşıldı. TOKİ Rize Hayrak ve Salarha kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. 

Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Hasan Karalı

Melahat Kaynak

Havva Yalçın

Meryem Beldek

Ali Uzun 

Engin Yazıcı

Sevim Turna

Bedia Uluişden

Ali Kemal Asluyüksek

Mehmet Kazancı

Hüseyin Solak

Ensar Emir

Hülya Van

Süleyman Allahverdi

Gülban Öztürk

Şeymanur Çelik

Emine Hür

Derya Murzoğlu

 

toki rize kura sonuçları

Fedai Şişek

Hacer Topaloğlu

Selçuk Kardaşlar

Şadiye Atagün

Hacer Topaloğlu

Kader Özister
Neriman Rakıcı

İbrahim Ergüneş

Nihal Avcı Taşçı
Hızır Semiz

Emrah Selzuk

Emine Ekşioğlu
Dilek Koyuncu

dursun Türkücü

Abadulkadir Ceylan

Şeyma Erbaş

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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