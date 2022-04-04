Rize Hayrat ve Salarha mahallesi TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ konut çekilişi:
TOKİ Rize kura sonuçları açıklandı mı? Rize Merkez Hayrat ve Salarha mahallesi TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? Toplu Konut İdaresi tarafından Rize Merkez Hayrat ve Salarha mahallelerinde inşa edilen 492 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. 2+1 3+1 konut kura sonuçları ve isim listesi haberimizde.
TOKİ Rize kura sonuçları açıklandı mı? Rize Merkez Hayrat ve Salarha mahallesi TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? Canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında TOKİ Rize konut kura çekilişi isim listesi de paylaşıldı. TOKİ Rize Hayrak ve Salarha kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Hasan Karalı
Melahat Kaynak
Havva Yalçın
Meryem Beldek
Ali Uzun
Engin Yazıcı
Sevim Turna
Bedia Uluişden
Ali Kemal Asluyüksek
Mehmet Kazancı
Hüseyin Solak
Ensar Emir
Hülya Van
Süleyman Allahverdi
Gülban Öztürk
Şeymanur Çelik
Emine Hür
Derya Murzoğlu
Fedai Şişek
Hacer Topaloğlu
Selçuk Kardaşlar
Şadiye Atagün
Hacer Topaloğlu
Kader Özister
Neriman Rakıcı
İbrahim Ergüneş
Nihal Avcı Taşçı
Hızır Semiz
Emrah Selzuk
Emine Ekşioğlu
Dilek Koyuncu
dursun Türkücü
Abadulkadir Ceylan
Şeyma Erbaş
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın