Rize bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs 2022 Rize bayram namazı saati:
Bayram namazı saatleri kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı 202 Ramazan Bayramı namazı için il il saatleri açıkladı. Rizeli vatandaşlar bayram namazı saatlerini merak etmeye başladı. 2022 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Rize’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Rize'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, 2022 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla namaz için camilere akın edecek olanlarca merak edilir oldu. Peki, Diyanet bayram namazı saatlerine göre 2022 yılında Rize’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Rize ve ilçelerinin kapsaya 2022 bayram namazı saatleri...
Rize bayram namazı saat kaçta?
Rize bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 05:48’de kılınacak
Ardeşen bayram namazı saat kaçta?
Ardeşen bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 05:46’da kılınacak
Çamlıhemşin bayram namazı saat kaçta?
Çamlıhemşin'de bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 05:46’da kılınacak
Çayeli bayram namazı saat kaçta?
Çayeli bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 05:47’de kılınacak
Fındıklı bayram namazı saat kaçta?
Fındıklı bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 05:45’te kılınacak
İkizdere bayram namazı saat kaçta?
İkizdere'de bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 05:48’de kılınacak
İyidere bayram namazı saat kaçta?
İyidere'de bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 05:48’de kılınacak
Pazar bayram namazı saat kaçta?
Pazar'da bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 05:46’da kılınacak.