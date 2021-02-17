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Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda açılacak
Ekonomi

Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanının dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden biri olduğunu, 2,8 milyon metrekare deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının yıl sonunda hizmete açılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 09:27:00 -
Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda açılacak

Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rize-Artvin Havalimanı, dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden birini Karadeniz’in üzerinde sergiliyor. 2,8 milyon metrekare deniz dolgusu üzerine inşa edilen, 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı yıl sonunda hizmete sunacağız. Çalışmalarını yüzde 70 oranında tamamladığımız Rize-Artvin Havalimanı, Karadeniz’in gelişen turizm ihtiyacını, güçlü altyapısı ile üst seviyeye taşıyacak. Güçlü altyapı, doğa ile uyumlu mühendislik” ifadelerini kullandı.

Pist genişliği 45 metre

Rize-Artvin Havalimanında 31 bin 350 metrekarelik alanda terminal binası, 448 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 300 metre uzunlukta 120 metre genişlikte apron ve toplam 45 bin 200 metrekare kapalı alan bulunacak.

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