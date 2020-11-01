  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Rıza Kocaoğlu acı haberi duyurdu! İzmir'deki depremde hayatını kaybetti
Medya

Rıza Kocaoğlu acı haberi duyurdu! İzmir'deki depremde hayatını kaybetti

Oyuncu Rıza Kocaoğlu, İzmir'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:45:00 - 2020-11-01 11:46:45
Rıza Kocaoğlu acı haberi duyurdu! İzmir'deki depremde hayatını kaybetti

Oyuncu Rıza Kocaoğlu İzmir’deki depremde enkaz altında kalan arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kocaoğlu, enkaz altında kalan Göztepe taraftarı arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un altında kaldığı enkazın başında beklerken ölüm haberini aldı. Ali Çağın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 51 kişi hayatını kaybetti, 896 kişi yaralandı. 9 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken enkazdan sağ çıkarılan vatandaşların sayısı 104 oldu. 224 kişininse tedavisi devam ediyor.

Sosyal medyadan duyurdular

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyordu. Ancak Göztepe, genç taraftarının hayatını kaybettiğini "Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali'yi, Ali Kaygusuz'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali'ye Allah'tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz" mesajıyla duyurdu.

Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da, arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu enkazın başına gitti. Kocaoğlu, Twitter hesabından da, "Canım Ali dayan" mesajını paylaştı.

Ancak Ali'den kötü haber geldi. Yaşamını yitiren Ali'nin haberini alan Rıza Kocaoğlu kahroldu. Ünlü oyuncu arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını "Sen bizim bitmeyecek s¸iirimizsin Ali/ zaman ki sonsuzdur/Bitmemis¸ s¸iirler gibidir" notuyla paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber
Medya

Koronavirüse yakalanan sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ünlü sunucu İkbal Gürpınar, yeni tip koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı...
Kavgada söylenmez! CHP'li Başkan'dan Alevi dernek yöneticilerini kızdıracak sözler
Gündem

Kavgada söylenmez! CHP'li Başkan'dan Alevi dernek yöneticilerini kızdıracak sözler

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Cemevi'ni kullanan Alevi dernek yöneticilerine ağır sözler sarf etti.

Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!
Siyaset

Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir’deki deprem sonrası siyasi şov kokan paylaşımıyla büyük infiale neden oldu. Binlerce tepkinin ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay