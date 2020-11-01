Rıza Kocaoğlu acı haberi duyurdu! İzmir'deki depremde hayatını kaybetti

Oyuncu Rıza Kocaoğlu İzmir’deki depremde enkaz altında kalan arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kocaoğlu, enkaz altında kalan Göztepe taraftarı arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un altında kaldığı enkazın başında beklerken ölüm haberini aldı. Ali Çağın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 51 kişi hayatını kaybetti, 896 kişi yaralandı. 9 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken enkazdan sağ çıkarılan vatandaşların sayısı 104 oldu. 224 kişininse tedavisi devam ediyor.

Sosyal medyadan duyurdular

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyordu. Ancak Göztepe, genç taraftarının hayatını kaybettiğini "Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali'yi, Ali Kaygusuz'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali'ye Allah'tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz" mesajıyla duyurdu.

Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da, arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu enkazın başına gitti. Kocaoğlu, Twitter hesabından da, "Canım Ali dayan" mesajını paylaştı.

Ancak Ali'den kötü haber geldi. Yaşamını yitiren Ali'nin haberini alan Rıza Kocaoğlu kahroldu. Ünlü oyuncu arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını "Sen bizim bitmeyecek s¸iirimizsin Ali/ zaman ki sonsuzdur/Bitmemis¸ s¸iirler gibidir" notuyla paylaştı.