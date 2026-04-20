Rıza Kayaalp’ın rakibi Ermeni’ydi! Sadece 78 saniye sürdü
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 13’üncü şampiyonluk için mindere çıktığı ilk maçını 78’inci saniyede Ermeni rakibi Albert Vandanyan’ı tuş ederek kazandı.
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.
Başkent Tiran'daki şampiyonanın ilk gününde, grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda müsabakalar yapılıyor.
Türkiye'yi 55 kiloda Ömer Halis Recep, 63 kiloda Kerem Kamal, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 87 kiloda Doğan Kaya, 130 kiloda ise Rıza Kayaalp temsil ediyor.
Söz konusu sıkletlerde bugün elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek.
12 kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Arnavutluk’ta bugün başlayan Avrupa Şampiyonası'nda 13’üncü şampiyonluk için mindere çıktığı ilk maçını 78’inci saniyede Ermeni rakibi Albert Vandanyan’ı tuş ederek kazandı. Rıza Kayaalp sıradaki rakiplerini beklemeye başladı.