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Rıza Kayaalp'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp:"Bu kez kendime 2020 yılında Japonya’da yapılacak olimpiyat oyunlarını hedef seçtim. Gücüm, kuvvetim yerindeyken o olimpiyat madalyasını ülkemize getireceğim"

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:46
Rıza Kayaalp'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu

YOZGAT (AA) - Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almayı hedeflediğini söyledi.

Rıza Kayaalp, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu’nda bir araya geldi.

"Bilinçli ve güçlü kızlar, aydınlık ve güçlü yarınlar projesi" kapsamında düzenlenen programda konuşan Kayaalp, öğrencilerle sohbet edip, sorularını yanıtladı.

Kayaalp, birçok Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde ettiğine işaret ederek, "Bu kez kendime 2020 yılında Japonya’da yapılacak olimpiyat oyunlarını hedef seçtim. Gücüm, kuvvetim yerindeyken o olimpiyat madalyasını ülkemize getireceğim." diye konuştu.

Sporun genç kızlar için de yaşam tarzı haline getirilmesi, sportif faaliyetlere katılımlarının arttırılması için farklı çalışmalar yapılması gerektiğini anlatan Rıza Kayaalp, "Genç kızlarımızın hayal dünyalarında ilk sırada spor olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yozgat’a geldiğinde okul davetlerini geri çevirmeden öğrencilerle bir araya geldiğini aktaran Kayaalp, şunları kaydetti:

"Gençlerimize, iyi bir geleceğe sahip olmaları, annelerine, babalarına, vatana, millete, hayırlı evlat olmaları için ne gerektiğini, benim de aynı yollardan geçtiğimi söylüyorum. Hedeflerini büyük koymaları ve onun için çok çalışmaları gerektiğini anlatıyorum. İnşallah bu öğrenci arkadaşlarımız da ileride şampiyon bir sporcu ya da iyi bir mesleğe sahip olurlar."



Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:46
  1. konferans
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