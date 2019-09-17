Rıza Kayaalp tarih yazdı! Erdoğan böyle takip etti Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, dördüncü kez üst üste şampiyon oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli sporcu Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı. Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı. Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da kota alan Rıza, Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta Fernandez ile Çinli Lingzhe Meng'i 4-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. Milli güreşçi, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde ise Alman Eduard Popp'u 4-1 yenmişti. Erdoğan böyle takip etti Cumhurbaşkanı Erdoğan yine unutmadı Karşılaşmanın ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan Rıza Kayaalp, "İlk tebrik eden her zamanki gibi sayın Cumhurbaşkanımız oldu. 5 ay önce Avrupa şampiyonu olmuştum, bugün de dünya şampiyonu oldum. Çok mutluyum. Her şey ülkem için." ifadelerinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.