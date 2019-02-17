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Rıza Kayaalp, gözünü yeniden Avrupa'nın zirvesine dikti

- Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 9. kez kürsünün zirvesine çıkmak istiyor- Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda oksijen depolayan Kayaalp, güreş eğitim merkezinde ise iş makinesi lastiğiyle formda kalmaya çalışıyor- Rıza Kayaalp: "Kamp aralarında memleketimde antrenman yapıyorum. Parkın rakımı yüksek, burada koşmak, performans açısından iyi oluyor"

17 Şubat 2019 Pazar 11:15
Rıza Kayaalp, gözünü yeniden Avrupa'nın zirvesine dikti


YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL- Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, nisan ayında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9. kez altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Ailesini ziyaret etmek için memleketi Yozgat'a gelen milli güreşçi Rıza, boş zamanlarında bin 600 rakımlı Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda oksijen depoluyor.

Antrenmana koşuyla başlayan Rıza Kayaalp, dağ koşusu ve kas güçlendirme çalışmalarıyla izinde de formunu korumaya özen gösteriyor.

Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Salonu'nda da çalışmalar yapan Rıza, burada genç sporcularla güreşerek onlara tecrübelerini aktarıyor.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te nisan ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 9. şampiyonluğu hedefleyen Kayaalp, haziranda Belarus'ta yapılacak Avrupa Oyunları ile eylülde Kazakistan'da organize edilecek Dünya Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmek istiyor. Rıza Kayaalp'in hayalini ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak süslüyor.


- "Hiçbir zaman boş kalmıyoruz"


Rıza Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunun Çamlık Milli Parkı'nda geçtiğini ve daha önceleri de formda kalmak için parkta koştuğunu söyledi.

Kamp aralarını memleketinde geçirdiğini dile getiren milli güreşçi, "Kamp aralarında memleketimde antrenman yapıyorum. Parkın rakımı yüksek, burada koşu yapmak, performans açısından iyi oluyor." dedi.

Rıza Kayaalp, çocukluğunda da hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"O zaman burada koşu yaparken ileride şampiyonluklarımı düşünüyordum. Şimdi de bunları kazanmış ve yenilerini eklemek için buraya geliyorum. Ailemin yanına geldiğimde burada antrenman yapıyorum. Hiçbir zaman boş kalmıyoruz, kampta ve kamp aralarında antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kamp aralarında daha çok formumuzu kaybetmemek için çalışıyoruz."

Avrupa şampiyonluğunu 9. kez kazanmak istediğini belirten Rıza, "Ardından Avrupa Oyunları var, inşallah orada da şampiyon olacağız. Sonra Dünya Şampiyonası var. Şu an hedefim nisan ortasında yapılacak Avrupa Şampiyonası. İnşallah en iyi şekilde hazırlanıp oraya gideceğim. Önemli olan başarıları devam ettirmek. 9, 10, 11. kez şampiyonlukları ülkeme kazandırmak hedefim. Bu işi bırakırken de zirvede olmak ve zirvede sonlandırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- En büyük hedefi olimpiyat şampiyonluğu


Avrupa ve dünya şampiyonluklarından sonra en büyük hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Rıza Kayaalp, "En büyük hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı kazanmaktır. Bu benim için çok büyük bir hedef, bu kadar şampiyonluklarının yanına olimpiyat şampiyonluğu yakışır. 2020 benim için seferberlik senesi olacak. Elimden gelen bütün gayreti, çabayı gösterip olimpiyatlara katılıp kazanmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Güreş Eğitim Merkezi'nde milli güreşçi Rıza Kayaalp ile antrenman yapan 16 yaşındaki güreşçi Enes Buğra Demir de "Avrupa ve dünya şampiyonu olmasına rağmen çok mütevazi bir kişi, kendini örnek alıyoruz. Şampiyonla güreşmek gurur verici." dedi.

Rıza Kayaalp ile güreşen 10 yaşındaki Yasin Doğru ise çok sevdiği milli güreşçinin antrenmanlarda kendilerine yardım ettiğini ifade etti.


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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:15
  1. antrenman
  2. Güreş
  3. Milli Güreşçi Rıza Kayaalp
  4. Yozgat

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