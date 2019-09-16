0553 313 94 23

Rıza Kayaalp finalde

Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası’nda Rıza Kayaalp finale yükseldi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:00
Rıza Kayaalp finalde

Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası’nda Rıza Kayaalp finale yükseldi.


Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı final mücadelesinde Alman rakibi Eduard Popp’u 4-1 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Bir önceki turda Gürcü Iakobi Kajaia’yı 5-1 yenerek çeyrek finale yükselen ve aynı zamanda bu galibiyetle Olimpiyat kotası da almayı başaran Kayaalp, Eduard Popp karşısında üstün bir oyun sergileyerek 4-1 kazandı ve finale yükseldi.


Rıza Kayaalp finalde Kübalı sporcu Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:00
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 savcıdan kapsamlı soruşturma! FETÖ'nün yurt dışındaki üye sayısı belli oldu
    1. 3 savcıdan kapsamlı soruşturma!..
    2. Başkan Bozkurt Vali Tutulmaz’ı..
    3. Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 1..
    4. "2023'te İstanbul'a 70 milyon turist,..
    5. Başkan Işıksu vatandaşlarla bir araya..
    6. Dereceyle mezun olduğu üniversitede..
    7. Oğuzlar cevizi, üreticinin yüzünü..
    8. İran, Birleşik Arap Emirlikleri’ne..
    9. Üniversite kampüsünde görünmez kaza: 1..
    10. Jandarma’dan öğrencilere dergi
    11. "Türk yargısının talimat aldığı tek..
    12. PAŞADER, Mustafakemalpaşa’yı basın..
    13. Milli bisikletçi Hasan Sert İzmit’te..
    14. Türk Yıldızları TEKNOFEST öncesi..
    15. Jandarma ekipleri besicinin 20 yıllık..
    16. AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne..
    17. İsrail gazetesinden "Netanyahu'nun..
    18. Dr. Öğrt. Üyesi Timur Yıldırım: “Bel..
    19. Alevlere teslim olan samanlık kül oldu
    20. İnternet/oyun bağımlılığında çocuğumuz..
    21. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    22. Okul korkusu ilk önce ebeveynlerde..
    23. "Gönen Vizyon 2023 Tarım ve..
    24. "Suudi Arabistan'a saldırıda Irak..
    25. Evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı
    26. Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi..
    27. Örümcek neden ulaşılması zor yerlere..
    28. Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu
    29. İzmit’te tarihi protokol
    30. “Ruhun Yelkenleri” projesi rotasında
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı