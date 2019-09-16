Rıza Kayaalp finalde Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası’nda Rıza Kayaalp finale yükseldi.

Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası’nda Rıza Kayaalp finale yükseldi.

Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı final mücadelesinde Alman rakibi Eduard Popp’u 4-1 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Bir önceki turda Gürcü Iakobi Kajaia’yı 5-1 yenerek çeyrek finale yükselen ve aynı zamanda bu galibiyetle Olimpiyat kotası da almayı başaran Kayaalp, Eduard Popp karşısında üstün bir oyun sergileyerek 4-1 kazandı ve finale yükseldi.

Rıza Kayaalp finalde Kübalı sporcu Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.

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