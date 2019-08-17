0553 313 94 23

Riza Durmisi kimdir nerelidir kaç yaşındadır? Riza Durmisi Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe yeni sezon için bomba transferlere imzasını atıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberine göre, Fenerbahçe'nin Riza Durmisi ile her konuda anlaştığı iddia edildi. Peki Riza Durmisi kimdir nerelidir kaç yaşındadır?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:13
Riza Durmisi kimdir nerelidir kaç yaşındadır? Riza Durmisi Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe yeni sezon için bomba transferlere imzasını atıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberine göre, Fenerbahçe'nin Riza Durmisi ile her konuda anlaştığı iddia edildi. Peki Riza Durmisi kimdir nerelidir kaç yaşındadır? 

8 Ocak 1994 doğumlu Danimarkalı sol bek Riza Durmisi,  Danimarka'yı çeşitli gençlik seviyelerinde temsil etti ve üst düzey milli takım için 2015'te çıkış yaptı. 6 yaşında Brondby altyapısına giren Durmisi, 2012-13 sezonuna kadar Danimarka ekibinin alt yaş gruplarında forma giydi. 2012-13 sezonunda Brondby'nin A Takımı'nda 4 maça çıkan Riza Durmisi, profesyonel kariyerine başlamış oldu. Bir sonraki sezon Brondby'nin vazgeçilmez oyuncularından olmayı başaran 25 yaşındaki sol bek, dört sezon boyunca sarı-lacivertli ekiple 107 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen Durmisi, şans bulduğu 55 maçta 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezonun başında Lazio'ya transfer olan Danimarkalı oyuncu, 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 21 karşılaşmada sahadaki yerini aldı ve 1 asistlik katkı sağladı. 23 kez Danimarka A Milli Takımı formasını giyen Durmisi, 3 asist yapmayı başardı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:13
  1. Riza Durmisi kimdir nerelidir kaç yaşındadır?
  2. Riza Durmisi Fenerbahçe transfer
  3. fenerbahçe son dakika transfer haberleri
  4. Fenerbahçe son dakika transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yakın ve uzak akrabalarla temâsta bulunmak
    1. Yakın ve uzak akrabalarla temâsta..
    2. İstanbul depremi nereleri etkileyecek..
    3. Firari FETÖ zanlısı saklandığı evde..
    4. Firari hükümlü iş teklifiyle yakalandı
    5. 17 Ağustos şehitleri, mezarlarında..
    6. Hadîs-i şeriflere göre amellerin..
    7. Askerin olması gereken hali!
    8. Türkiye'nin 3 boyutlu baskı pazarı..
    9. (Özel) Köylüleri şoke eden düdenlere..
    10. Taşköprü’de En İyi Sarımsak ve En..
    11. İskender Aznaurov, Bakü’de..
    12. Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i..
    13. Galatasaray'ın deplasman kabusu yeni..
    14. Hayatında hep fazilet yörüngeli yaşa!
    15. Askerin silahla şakası hastanede..
    16. Ankara'nın 86 yıl öncesine ışık tutan..
    17. Sağlık Bakanlığından 'transit gemi..
    18. Eskişehirli yazar Selda Davran’ın..
    19. Aksaray’da otomobil takla attı: 1 ölü,..
    20. Memur Sen Genel Başkanı Yalçın: ”Yeni..
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var