Riza Durmisi kimdir nerelidir kaç yaşındadır? Riza Durmisi Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe yeni sezon için bomba transferlere imzasını atıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberine göre, Fenerbahçe'nin Riza Durmisi ile her konuda anlaştığı iddia edildi. Peki Riza Durmisi kimdir nerelidir kaç yaşındadır?

8 Ocak 1994 doğumlu Danimarkalı sol bek Riza Durmisi, Danimarka'yı çeşitli gençlik seviyelerinde temsil etti ve üst düzey milli takım için 2015'te çıkış yaptı. 6 yaşında Brondby altyapısına giren Durmisi, 2012-13 sezonuna kadar Danimarka ekibinin alt yaş gruplarında forma giydi. 2012-13 sezonunda Brondby'nin A Takımı'nda 4 maça çıkan Riza Durmisi, profesyonel kariyerine başlamış oldu. Bir sonraki sezon Brondby'nin vazgeçilmez oyuncularından olmayı başaran 25 yaşındaki sol bek, dört sezon boyunca sarı-lacivertli ekiple 107 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen Durmisi, şans bulduğu 55 maçta 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezonun başında Lazio'ya transfer olan Danimarkalı oyuncu, 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 21 karşılaşmada sahadaki yerini aldı ve 1 asistlik katkı sağladı. 23 kez Danimarka A Milli Takımı formasını giyen Durmisi, 3 asist yapmayı başardı.