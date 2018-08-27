Rıza Çalımbay: Maçın geneline baktığımız zaman üstünlüğümüz vardı

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Her şeyden önce tabii ki sezon başı olduğu için bütün takımların ben hazır olduğuna inanmıyorum. Bütün takımların eksikleri var. Hala transferler devam ediyor, takımlar transfer yapıyor. Bizimde eksiğimiz var, tabii ki bunu gidermemiz gerekiyor, ama biraz zaman lazım. Bizim tek beklediğimiz şey, 15 günlük milli takım arasını çok iyi bir şekilde değerlendirip, hem sakat arkadaşlarımızın gelmesi hem de yeni gelen arkadaşlarımızın uyum sürecini atlatması açısından çok önemli. İyi bir şekilde değerlendireceğiz onu, ama önemli olan şimdi Malatya maçını çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bugün maça çok iyi başladık. İstediğimiz şekilde golü de bulduk. Ondan sonra maalesef girdiğimiz pozisyonlarda onları değerlendiremeyince fon paslara dikkatli olmayınca tabi beraberliğe razı olduk. Maçın geneline baktığımız zaman üstünlüğümüz vardı, iyi de pozisyonlarımız vardı. Özellikle maçın ikinci yarısının son anları, ilk yarının başlarında istediğimiz gibi değerlendiremedik. Üç tane maç oynadık. Üç maçta da gol attık, o üç maçta da goller yedik. Yediğimiz gollerin hepsi de ölü toptan bunların hepsini inşallah şu arada çok iyi bir şekilde değerlendirip telafi edeceğiz. Tabi ki bugün 3 puanla ayrılmak isterdik buradan ama maalesef istediğimiz bazı şeyleri yapamayınca 1 puana razı olduk. Ama çok güzel bir lig maçı oldu gerçekten böyle bekliyorduk. Çünkü Bursa takımını seyrettiğimizde son iki maçında çok iyi çok disiplinli oynuyorlardı. Bugünde aynı şekilde öyle yaptı. Biz de ne olursa olsun oyundan kopmadık yapacak bir şey yok daha ligin başı dediğimiz gibi eksiklerimizi hatalarımızı biliyoruz, yanlışlarımız var en kısa sürede de onları düzeltmeye çalışacağız” dedi.