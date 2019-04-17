



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin emin ellerde olduğunu bildirdi.

Çelik, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Spor Toto Süper Lig'deki kulüplerin içinde bulunduğu durum nedeniyle birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan dönemde konuşma ve tartışmaları sonlandırmak için basın toplantısı yerine yazılı açıklama yapmayı tercih ettiklerini belirterek, "VAR konuşmalarının yayınlanması konusundaki yetki sadece ilgili lig organizatöründedir. Medyada yer alan VAR diyaloglarının hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda çeşitli senaryolar yazılıyor. Kimse sorumsuzca açıklama yapmamalı, herhangi bir iddiası olan da bunu belgeleri ile açıklamalıdır." ifadelerine yer verdi.

"Riva'daki VAR odası emin ellerdedir." diyen Çelik, "Hawk Eye şirketinin yeminli operatörleri bu işin başındadır. Ve bu operatörler IFAB onaylı sertifikaya sahiptir. Hawk Eye firması Avrupa'daki ülkelerin yüzde 80'i ile çalışmaktadır. UEFA da bu firma ile çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kurul olarak iki aydır görevde olduklarını hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Lütfen olaylara bardağın dolu tarafından bakalım. Her şey açık ve şeffaftır. Bu bir süreçtir. Daha da iyi olacaktır. İlk senesinde hatalar olabilir. VAR daha doğruyu bulmak için yoktur, VAR siyah ve beyaz gibi açık ve bariz hatalarda hakemi bilgilendirmek için vardır."

VAR sistemiyle ilgili istatistikleri paylaşan Çelik, "İlk 28 haftada bin 406 pozisyon VAR hakemlerince incelendi. 52 gol, 45 penaltı, 21 kırmızı kart olmak üzere 118 kritik karar düzeltildi. Geçtiğimiz sezona göre kırmızı kartlarda yüzde 11, sarı kartlarda yüzde 3,1 ve faullerde yüzde 4,9 azalma var. Ortalama olarak 2,14 maçta bir karar düzeltildi. Böylece VAR daha ilk sezonunda olumlu katkısını göstermiş oldu. Bir kararın ortalama inceleme süresi 1 dakika 32 saniye, monitör inceleme süresi ise 40 saniye olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.





- "Alt klasmandan üst klasmana hakem ataması yaptık"





Çelik, görevde bulundukları süre içindeki çalışmalar konusunda ise şunları aktardı:

"Attığımız bir diğer önemli adım da Süper Lig'de hiç görev alamayan bazı hakemlerimize görevler vermemiz oldu. Abdülkadir Bitigen ve Zorbay Küçük, Süper Lig'deki ilk görevlerini bizim dönemimizde aldı, kamuoyunun beğenisini kazandı. Koray Gençerler, Serkan Tokat, Serkan Çınar gibi hakemlerimiz de uzun süre sonra Süper Lig'de tekrar görev aldı. Süper Lig hakem sayımız 24; ligde 9 maçın hakemini, en az 3 maçın 4. hakemini, Spor Toto 1. Lig'deki önemli en az 3 maçın hakemini ve toplam 18 VAR ve AVAR görevi yapacak hakemi bu 24 kişi içerisinde atamaya çalışıyoruz. Bu durum da işimizi oldukça zorlaştırıyor.

Cuma akşamı görev verdiğimiz hakem ve 4. hakemleri pazar veya pazartesi günü VAR'da kullanıyoruz. Bunun getirdiği sıkıntılar sonucunda A klasmanı hakemleri gelecek sezon VAR görevine hazır duruma gelmeleri için 5 haftadır Riva'da eğitime alıyoruz. Alt klasmandan üst klasmana hakem ataması yaptık. Yani B klasmanı hakemini Spor Toto 1. Lig'de, C klasmanı hakemini TFF 2. Lig'de görevlendirdik. Bazı kulüplerimizin istemediği hakemleri maçlarında görevlendirdik. Ambargolu hakem cümlesini kaldırdık."

Bu arada Sabri Çelik'in yarın düzenleyeceği basın toplantısının iptal edildiği belirtildi.