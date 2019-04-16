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Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi

Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Okul Sporları Yıldızlar-Gençler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası" sona erdi.

16 Nisan 2019 Salı 10:03
Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi

Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Okul Sporları Yıldızlar-Gençler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası" sona erdi.


Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı 2019 faaliyet programında yer alan ve Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya Türkiye geneli yaklaşık 50 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda yıldızlar ferdi kategorisinde Yeliz Güneş 1’inci, Ayşenaz Özay 2’nci, Melisa Sert 3’üncü, Esra Varol 4’üncü olurken, yıldızlar takım kategorisinde Antalya Melahat Faraçlar Ortaokulu 1’inci, Ankara Şehit Halil Hamuryen Ortaokulu 2’nci, İzmir Özel Işıkkent İlkokulu 3’üncü, İzmir Özel Bahçeşehir Ortaokulu 4’üncü oldu.


Gençler ferdi kategorisinde Kamelya Tuncel 1’inci, Nilgün Sarıoğlu 2’nci, Taisia Musabekov 3’üncü, Zeynep Özcan 4’üncü olurken, Gençler takım kategorisinde ise İzmir Özel Mavişehir Okyanus Anadolu Lisesi 1’inci olma başarısını gösterdi.


Dereceye girenlere ödüllerini Türkiye Cimnastik Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ayla Çifçi, Türkiye Cimnastik Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri ve hakemler tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 10:03
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