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Yerel Riskli bina modern eğitim yuvasına dönüyor
Yerel

Riskli bina modern eğitim yuvasına dönüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hakkında riskli yapı raporu bulunan Mudanya’daki binayı yıkarak, yerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı eğitim merkezinin de bulunduğu modern bir bina kazandıracak.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 08:59:00 -
Riskli bina modern eğitim yuvasına dönüyor

Birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alan Bursa’daki depreme dayanıksız yapı stoğunun belirlenmesi çalışmalarını hızla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan hakkında riskli yapı raporu verilen kendi mülkiyetindeki binaların yıkımına da başladı. Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi’nde bulunan ve Özel İdare’den Büyükşehir Belediyesi’ne geçen iki katlı binadaki incelemeler tamamlandı. Hazırlanan Riskli Yapı Raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da onaylanan binanın yıkımına başlandı.

Modern eğitim yuvası

Özel İdare’den Büyükşehir Belediyesi’ne geçtikten sonra hiç kullanılmayan binanın yıkılmasının ardından yerine 370 metrekare alan üzerine modern bir eğitim binası kazandırılacak. Böylelikle olası bir deprem anında çökme ihtimali bulunan bir bina ortadan kaldırılırken, Mudanya ilçesi bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı Eğitim Merkezi’nin de bulunduğu zemin artı 3 katlı modern bir eğitim yuvasına kavuşmuş olacak.

Yatırımlara devam

Mudanyalıların da yoğun ilgi gösterdiği Busmek kurslarının daha sağlıklı mekanlarda yapılabilmesi için yer arayışı içinde olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Özel İdare’den belediyemize geçen bu binayı Busmek merkezi olarak kullanmayı düşündük. Ancak yaptığımız incelemede binanın depreme dayanıksız olduğunu belirledik. Binanın yıkım çalışmaları bitmek üzere. Yıkımın ardından Mudanyalıların yoğun olarak kullanacağına inandığımız modern bir binayı ilçemize kazandıracağız. Yapacağımız bina Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek. Şimdiden Mudanyalılara hayırlı olsun” dedi.

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