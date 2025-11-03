Rift Vadisi Ateşi salgınında ölü sayısı artıyor
Senegal’de eylül ayı sonunda ortaya çıkan Rift Vadisi Ateşi salgınında can kaybı 29’a yükselirken, doğrulanan vaka sayısı 381’e ulaştı.
Senegal'de eylül sonunda görülmeye başlayan Rift Vadisi Ateşi salgınının bilançosu ağırlaşıyor.
Sağlık Bakanlığının en son paylaştığı verilere göre, şimdiye kadar tespit edilen 381 vakadan 312'si iyileşti.
Bakanlık açıklamasında 381 vakadan 29'unun ise hayatını kaybettiği belirtildi.
Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 Ekim'de 25 olarak duyurulmuştu.
İlk kez 21 Eylül'de Saint-Louis bölgesinde görülen Rift Vadisi Ateşi, özellikle hayvancılıkla uğraşan bölge halkı arasında hızla yayılmıştı.
Adını, ilk kez tespit edildiği Afrika'nın doğusundaki Büyük Rift Vadisi'nden alan virüs, 1931'de Rift Vadisi'nin Kenya'ya uzanan bölgesinde sığırlar arasında ortaya çıkmıştı.
