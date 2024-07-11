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Gündem Rıfat Hisarcıklıoğlu da topa girdi! TÜİK Başkanı'nın açıklamasına somut cevap yok itiraz var
Gündem

Rıfat Hisarcıklıoğlu da topa girdi! TÜİK Başkanı'nın açıklamasına somut cevap yok itiraz var

Yeniakit Publisher
2024-07-11 18:59:00 -
Rıfat Hisarcıklıoğlu da topa girdi! TÜİK Başkanı'nın açıklamasına somut cevap yok itiraz var

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, Türkiye’deki şirketlerin “daha yüksek kâr” için enflasyonist ortamı kullandığını, bunun da fahiş fiyat artışına neden olduğunu söyledi. Topa giren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TÜİK Başkanı'nın açıklamasına somut cevap veremezken sadece itiraz etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, Türkiye’deki şirketlerin “daha yüksek kâr” için enflasyonist ortamı kullandığını, bunun da fahiş fiyat artışına neden olduğunu açıkladı.

Çetinkaya, enflasyon hesaplanmasında İTO’nun yönteminin eskidiğini, ENAG’ın da kira artışını, kiracının her ay ev değiştirdiğini varsayarak hesapladığını kaydetti.

Bugün ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İsim vermeden Çetinkaya'nın açıklamalarına cevap vermeye çalışan Hisarcıklıoğlu "Kara listeler dolaşımda! Ülkemizin ufkunu karamsarlık bulutları ile kapatmak isteyenler, şirketlerimize itibar cellatlığı yapıyor. Dedikodu kazanının ateşi harlanıyor." ifadelerini kullandı.

TÜİK Başkanı'nın açıklamasına somut cevap veremezken sadece itiraz eden Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:
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"İtibar cellatları iş başında:

Ülkemizin ufkunu karamsarlık bulutlarıyla kapatmak isteyen fitne, fesat üreticileri yine iş başında. Dedikodu kazanının ateşi harlanıyor. Şirketlerimize itibar cellatlığı yapılıyor. Şirket listeleri paylaşılıyor: Bazı il ve ilçelerimizde sektörlerle, firmalarla ilgili 'zordalar, batıyorlar' gibi dedikodular çıkarmak, altına adını yazma cesareti olmadan batacak şirketler listelerini iletişim kanallarından paylaşmak alçaklıktır, ahlaksızlıktır, suçtur. Ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir.

Dedikodu ticareti:

Öncelikle çağrım, ticaret dünyasının tüm paydaşlarına. Lütfen dedikodu ticareti yapanları dinlemeyin, o ticaretin ortağı olmayın. Firmalarımız, bu ülkenin milli servetidir. Özel sektörümüz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatını her sene artırmakta, dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Birkaç şirketin zorda kalmasını bahane ederek dedikodularla karalanmaya çalışılan firmalarımızda binlerce insan çalışıyor, evlerine ekmek götürüyorlar. Bu insanların aileleri, çocukları var. Yazıktır, günahtır.

Savcılar soruşturmalı:

Asılsız, hiçbir dayanak noktası olmadan, batacak, zorda kalan şirketler listesi hazırlayan ahlaksızlara karşı Cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyorum. Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen. Şirketler hakkında asılsız dedikodu çıkartanlar yargılanmalı. İletişim kanallarından kara listeler paylaşanlara karşı hukuki işlem başlatılmalı.

Bankalara çağrı:

Bir çağrım da bankalara. Unutmayın reel sektör ve finans sektörü aynı elmanın iki yarısıdır. Dedikodulara bakarak hareket etmeyin, sektörlerimizin ve firmalarımızın yanında durmaya devam edin. Özellikle bazı bankaların il ve ilçe şubelerini dedikodu ticareti konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum.

Özel sektörü suçlu ilan edenler:

Bu vesile ile bir çağrım da şirketleri enflasyonun müsebbibi gösterip, özel sektörü suçlu ilan edenlere. Üreten, istihdam sağlayan, bu ülkenin geleceğine yatırım yapan özel sektörü suçlu ilan etmeden önce herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın! Sap ile samanı birbirine karıştırmayalım. Fahiş fiyat artışı yapan şirket varsa, kamunun yetkili kurum ve kuruluşları işlem yapsın. Toptancı anlayışla bütün şirketler suçlu ilan edilemez."

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