Rıdvan Dilmen'den şaşırtan Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe'nin bir an önce karar vermesini gerektiğinin altını çizen Dilmen, "Yeni teknik direktör eğer Erol Bulut ise ve bu yüzden lig bitmeden açıklamıyorlarsa bu çok yanlıştır. Fenerbahçelilerin içi çok acıyor. Lig bitene kadar 35 gün var. Kimi alacaksanız alın, kimi gönderecekseniz gönderin. Fenerbahçe tarihi sezonlar yaşıyor." şeklinde konuştu.

"Ali Koç iyi bir Fenerbahçeli ama üst üste hatalar yapıyor"

Ali Koç'un üst üste hatalar yaptığını vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Belki de Türkiye'de en çok kredisi olan başkan Ali Koç'tur. İyi bir Fenerbahçeli'dir ama üst üste hatalar yapıyor. Fenerbahçe ya da bir başka kulüpte, bu kadar kredisi olan bir başkanın artık bu hamlesini doğru yapması lazım." dedi.