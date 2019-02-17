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Rıdvan Dilmen'den maç sonu yorumu: Ersun Yanal, ikinci yarının lideri olacağız diyordu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

17 Şubat 2019 Pazar 03:15
Rıdvan Dilmen'den maç sonu yorumu: Ersun Yanal, ikinci yarının lideri olacağız diyordu

Futbol yorumcusuRıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı NTV ekranlarında yorumladı.

"Konyaspor'u ne kadar takdir etsek azdır. Uzun bölüm 10 kişi oynadılar ve alanları daralttılar. 65 dakika 10 kişi oynayan bir takım, 40 bin kişinin önünde puan alıyor, bu kolay değil. İptal edilen golde, diyelim ki Alper Potuk geriden çıktı. Ancak yine de pozisyon ofsayt. İlk olarak Mehmet Topal ofsayt pozisyonunda"

"Ben kimseye iftira atmam''

"Jahovic atılmaması gerekiyordu. Onun dışında tartışmalı pozisyonlar var. Skrtel'in darbesini görmedim. Konyaspor fotoğraf paylaşmış. Ben kimseye iftira atmam ama o darbeyle Allah korusun hastaneye gidersin. Jailson'un pozisyonunda benim futbolcu gözüme göre ben penaltıyı vermem. Eğer kurallar eli değiyorsa penaltı der. Ancak benim gözümde penaltı değil"

"Ersun Yanal, ikinci yarının lideri olacağız diyordu''

"Ligin 3'te 2'si tamamlandı. Fenerbahçe bu bölümde 42 puan kaybetti. -6 averaj ve -42 puan varsa, burada sorun vardır. Fenerbahçe 24 puanda kaldı, tehlikeli. Fenerbahçe için her maç bir finale döndü artık. Ersun Yanal, 'İkinci yarının lideri olacağız' diyordu. Çaykur Rizespor 13 puan aldı. Konyaspor'da bugün Fofana diye bir yıldız kaydı. Neler yaptı neler"

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 03:15
  1. Rize
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Fenerbahçe
  4. Ersun Yanal
  5. Atiker Konyaspor
  6. Süper Lig

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