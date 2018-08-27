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Rıdvan Dilmen'den maç sonu yorumu: Beşiktaş'ın Antalyaspor'dan yediği gol ofsaytın babasıdır...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş Antalyaspor maçının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 01:32
Rıdvan Dilmen'den maç sonu yorumu: Beşiktaş'ın Antalyaspor'dan yediği gol ofsaytın babasıdır...

"100 metrede Usain Bolt'u geçebilirdik programa gelirken. Antalyaspor'da ekonomik kriz vardı, kongre vardı. Beşiktaş'ı kesin favori düşündüm. Fakat Antalyaspor iyi kontra yapıyor, Vida'nın geniş alanda bombası patlıyor"

"Şimdi maç ne olur? Şenol Güneş 4-4-2'ye döner diye düşünüyorum. Oğuzhan'a serzeniş başlayınca "Yapmayın" dedi. Ben diyorum ki Antalyaspor 4'ü bulamazsa 1 puana şükretsin"

"Antalyaspor 4 yaparsa 1 puan alır diye düşünüyorum. Antalyaspor'da handikap savunmadaki iki ismin de sarı kartlı olması"

"Bence Antalyaspor'un ilk golü net ofsayt. Bu ofsaytın babasıdır, ben kural falan bilmem. Bu kural inandırıcı değil, varsa dünya futbolunda derhal değişmeli. Adriano ne yapsın eğilsin mi?"

"VAR hakemleri tembelleştirdi. Hemen işaret yapıyorlar. Hakemin artık yetenekli olmasına gerek kalmıyor. Rosetti'ye, Collina'ya Adriano'nun pozisyonunu yollasınlar, böyle bir şey yok"

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 01:32
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Beşiktaş
  3. Antalyaspor

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