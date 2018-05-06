Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum: Penaltıcı Selezynov olmasına rağmen Soner attı...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Akhisarspor maçını yorumladı.

06 Mayıs 2018 Pazar 23:55
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum: Penaltıcı Selezynov olmasına rağmen Soner attı...

Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"En sevmediğim skordan biri 2-0'dır. Fatih hoca Fenerbahçe'nin de kazanacağını düşünerek kontrollü bir galibiyet almak istiyordu. İlk yarının en iyisi Donk'tu bana göre. Böyle penaltı falan olmaz. Eğer düdük çalacaksan Muslera lehine faul vermen lazım. Hatalardan birisi de penaltıcı Selezynov olmasına rağmen Soner attı. Neden atmadı bilmem ama art niyet aramamak lazım. Ben olsam Denayer'i alıp Maicon'u alırım. Çünkü sarı kart gördü ve en hassas yerde oynuyor. Donk'a pek dokunacağını düşünmüyorum. Galatasaray tehlikeli ataklar bulacaktır. Galatasaray 1 maç kaybederse, üçlü averajda şampiyon Başakşehir oluyor. Ama şu anda ligin favorisi Galatasaray."

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 23:55
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Galatasaray
  3. Akhisarspor
  4. Yevhen Selezynov
  5. Soner Aydoğdu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarkozy'e çok sert tepki
    1. Sarkozy'e çok sert tepki
    2. Volkan Demirel:Oyuncularımız 12-13..
    3. Evde asma raf nasıl yapılır?
    4. Cengiz Ünder atıyor, Roma kazanıyor
    5. Okan Buruk'tan mağlubiyet yorumu: En..
    6. Evde kolye nasıl yapılır?
    7. Barcelona ve Madrid berabere kaldı
    8. El Salvador'da 5,6 büyüklüğünde deprem
    9. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu..
    10. Bursaspor'dan zehir zemberek açıklama!..
    11. İşte ayakkabı bağcığı temizleme yöntemi
    12. Cengiz Ünder fırtına gibi esti
    13. Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Tüm..
    14. Fatih Terim'den çok sert açıklama:..
    15. Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum:..
    16. Kendi oda kokunuzu evinizde yapmak..
    17. Verem hastalığı nasıl anlaşılır?
    18. Allah rüyada görülebilir mi?
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    20. Çocuklar abur cuburu ne sıklıkla..
    Kuveyt Türk
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Büyük ihanet! Ankesörlü telefondan F-16 pilotu çıktı
    Büyük ihanet! Ankesörlü telefondan F-16 pilotu çıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
    Ve Erman Toroğlu Şenol Güneş'in anlaştığı takımı açıkladı!
    Ve Erman Toroğlu Şenol Güneş'in anlaştığı takımı açıkladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP’de Muharrem İnce krizi patlak verdi
    CHP’de Muharrem İnce krizi patlak verdi
    CHP'li isimden Karamollaoğlu itirafı: Bizim sayemizde...
    CHP'li isimden Karamollaoğlu itirafı: Bizim sayemizde...