Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum: Penaltıcı Selezynov olmasına rağmen Soner attı...

Dilmen şu ifadeleri kullandı:



"En sevmediğim skordan biri 2-0'dır. Fatih hoca Fenerbahçe'nin de kazanacağını düşünerek kontrollü bir galibiyet almak istiyordu. İlk yarının en iyisi Donk'tu bana göre. Böyle penaltı falan olmaz. Eğer düdük çalacaksan Muslera lehine faul vermen lazım. Hatalardan birisi de penaltıcı Selezynov olmasına rağmen Soner attı. Neden atmadı bilmem ama art niyet aramamak lazım. Ben olsam Denayer'i alıp Maicon'u alırım. Çünkü sarı kart gördü ve en hassas yerde oynuyor. Donk'a pek dokunacağını düşünmüyorum. Galatasaray tehlikeli ataklar bulacaktır. Galatasaray 1 maç kaybederse, üçlü averajda şampiyon Başakşehir oluyor. Ama şu anda ligin favorisi Galatasaray."