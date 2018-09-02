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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum! 'Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman olsaydı...'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 3-2 yenildiği mücadeleyi yorumladı.

02 Eylül 2018 Pazar 00:41
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum! 'Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman olsaydı...'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 3-2 yenildiği mücadeleyi NTV ekranlarında yorumladı.

"Sağ bekte 3 futbolcu sayabiliriz. Sol bekte sadece Hasan Ali var. Böylesine bir futbolcuya sahip çıkmak doğrudur. Oraya keşke ayağı düzgün bir sol bek alsalardı. Aziz Behich kendisi gelmek istememiş olabilir. Hani sıkıldığımız o Josef gitti ya. Topal'da oynamadı, onun yerine Reyes oynadı. Fenerbahçe 11 tane oyuncu aldı. Harun'u alarak Volkan'a bir mesaj gönderdiler. Yerli olması da büyük avantaj. Son golde Harun'un hatası bence yok. Çok güzel kurtarışlar yaptı bugün. Fenerbahçe'nin tüm stoperleri 10 üzerinden 6-7'lik oyuncular. Sağ bekte Şener ve Isla dönüşümlü oynuyor. Orta sahada bir şişkinlik var."

JAILSON HARİÇ, YENİ TRANSFERLER 10 ÜZERİNDEN 7'Yİ GEÇMEZ
"Jailson'u bir kenara koyuyorum. Güney Amerika'da oynamış, genç bir futbolcu. Onun dışındaki tüm oyuncular 10 üzerinden 7'yi geçemez. Ayew, Valbuena, Aatif, Barış kanatlarda, forvette ise Slimani, Frey ve Soldado Tüm bu futbolculardan kimin oynayacağı soru işarati. Benzia'yı 4-3-3'te izledim. Yutkunuyorum, susuyorum. Onu görmek için zamanımız var. 4-3-3'te forması ve taraftarlarıyla şampiyonluğa oynayabilecek geniş bir takım ama düzen yok. Düzene doğru bir gidişte yok."

BU ŞARTLARDA ŞAMPİYONLUK ZOR
"Dost acı söyler. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına girmesi zor gözüküyor. Fenerbahçe'nin bu kadrosu çok kötü bir kadro değil. Bol alternatifli, her şekli oynayabilecek bir kadro. Fenerbahçe'nin oyuncularına kötü demiyorum ama benim hayalimdeki Fenerbahçe oyuncuları olduğunu söyleyemiyorum."

AZİZ YILDIRIM OLSAYDI...
"Ali Koç ismi olmamış olsa Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman olsaydı takımın başında Samandıra yanardı. Ali Koç ve Cocu'nun şu an sahip çıkılması gerekiyor."

COCU BURAYI HAFİFE ALMIŞ
"PSV, Willem ile oynarsa top toplayıcıyı sok. O bile gol atar. Bana göre burayı çok hafif bulmuş.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 00:41
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Fenerbahçe
  3. Aziz Yıldırım
  4. Aykut Kocaman
  5. Kayserispor
  6. Phillip Cocu

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